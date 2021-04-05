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Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği anlaştı!

AA |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 1:55 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 1:55

Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların sona ermesi için çaba sarf etme konusunda anlaştı.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da AB Dış İlişkiler  ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Afrika Boynuzu Özel  Temsilcisi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
 
Görüşmede önemli bölgesel meselelerin ele alındığı, Etiyopya'nın  Tigray eyaletindeki insani durumların ve bunların bölgesel ve uluslararası  yansımalarının masaya yatırıldığı ifade edildi.
 
Suudi Arabistan ve AB'nin, Tigray'da çatışmaların sona ermesi ve  taraflar arasında görüşlerin yakınlaştırılması için çaba sarf etme ve bu konudaki  çabalara destek verme konusunda anlaştığı belirtildi.
 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
 
Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu
 
Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF)  güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy  Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.
 
Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki  Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.
 
Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son  aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.
 
Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda  yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini  aştı.
 

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