Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.
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Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir
DHA | 30 Ağustos 2020 Pazar - 15:12 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 15:12