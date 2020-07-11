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Survivor finali nerede yapılacak? Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı!

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:03

Survivor 2020'de sona yaklaşılırken ilk yarı finalist canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Survivor 2020'de yarı final bileti olan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu; Berkan Karabulut, Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı'nın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Berkan Karabulut, nefes kesen yarışın sonunda beş galibiyete ulaştı ve yarı finale çıktı. Survivor’da yarı final oyunu ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı Survivor finalinin İstanbul'da yapılacağı yeri açıkladı. Peki, Survivor finali nerede yapılacak? İşte Survivor finalinin yapılacağı yer...


Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Survivor 2020’de yarışmacılar finale giden yolda ilk kez canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele verdi. Finale bir adım kala yarı final biletini alan kişi Berkan Kababulut oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı büyük Survivor 2020 finalinin detaylarını da açıkladı. Peki, Survivor finali nerede yapılacak? İşte Survivor finalinin yapılacağı yer...
 
Survivor 2020'de 5 aylık zorlu mücadelede adım adım sona yaklaşılıyor. Survivor 2020 finali için nefesler tutuldu ve Dominik'te zorlu koşullarda geçen Survivor mücadelesi finali için kıyasıya rekabet başladı. Survivor 2020'de final oyunları başladı ve finale giden yolda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.   
 
Survivor 2020'de yarı final bileti olan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu; Berkan Karabulut, Cemal Can Canseven, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı'nın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Berkan Karabulut, nefes kesen yarışın sonunda beş galibiyete ulaştı ve yarı finale adını yazdırdı.
 
SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
 
Survivor’da yarı final oyunun ardından yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara Survivor 2020 finalinin yapılacağı yeri açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının finalinin Karaköy'de bulunan Galataport’ta yapılacağını duyurdu.
 
 

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