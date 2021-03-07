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Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Masterchef'te yarışacak...

07 Mart 2021 Pazar - 14:31 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 14:41

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2021'den diskalifiye edilen iddialı yarışmacı Emin Günenç MasterChef 2021'de yarışacağı iddia edildi.


Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken bomba bir iddia ortaya atıldı.Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışan Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu haberle takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğan Emin Günenç, adaya veda etmişti. Bacağındaki kırık nedeniyle diskalifiye edilen Emin Günenç'in hayalleri yarım kalmıştı. Günenç'in MasterChef 2021'e katılacağı iddia edildi.
 
 
Survivor Emin Günenç kimdir?
 
 Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynadı.  Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Oyunculuk eğitimi alan Günenç, son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

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