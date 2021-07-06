Survivor Aycan Yanaç-Nisa Bölükbaşı barıştı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de mücadele eden yarışmacılar hala adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç.

Geçtiğimiz yıl bir programa katılan Yanaç, "Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar" sözleriyle, Bölükbaşı fanlarının tepkisini çekmişti.