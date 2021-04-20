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Survivor 2021'de İsmail Balaban şoku! Acun Ilıcalı açıkladı, diskalifiye...

20 Nisan 2021 Salı - 22:51 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 23:29

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde İsmail Balaban şoku yaşandı. Survivor 2021 sezonunun en büyük ve heyecan verici ödülünün verildiği haftanın ödül oyunu gerçekleşti ve kazanan gönüllüler oldu. İkinci ödül oyununu ise ünlüler kazandı. Survivor'da eleme öncesi İsmail Balaban şoku yaşandı. Acun Ilıcalı 'Kabul edebileceğimiz bir şey değil' diyerek açıkladı.


Survivor'da  İsmail Balaban şoku yaşandı. Acun Ilıcalı İsmail Balaban'ın yasak olmasına yağmen yemek yediğini duyurdu. İsmail Balaban hakkında açıklama yapan Ilıcalı, "Önemi bir konuya girmem gerekiyor ve bu konu İsmail Balaban ile ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi derecede zorladı. Kabul edebileceğimiz bir durum değil" dedi.  Ilıcalı Balaban ile ilgili cezayı konseyde açıkladı. Ilıcalı, İsmail Balaban'ın üç oyunu oynamayacağını ve üç yemek ödülünden yararlanamayacağını duyurdu. 
 
 

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