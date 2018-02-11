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Survivor 2018 yarışması dün akşam başladı! İşte Survivor'da yaşananlar...

11 Şubat 2018 Pazar - 11:09 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 11:09

Merakla ve heyecanla beklenen Survivor 2018 yarışması dün akşam ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2018, milyonları TV8 ekranlarına kilitledi. Peki Survivor 2018'in kadrosunda kimler var, son bölümde neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler...


İzlenme rekorları kıran Survivor 2018 için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı Survivor 2018 yarışmasında Hakan Hatipoğlu ile ilgili yaşanan gelişme herkesi şoke etti. İşte Survivor yarışmasına dair merak edilen detaylar...
 
İLK OYUNUN KAZANAN TAKIMI BELLİ OLDU!
 
Survivor 2018'de ilk ödül oyununu kazanan takım belli oldu! Survivor 2018'de ilk ödül oyununu Ünlüler kazandı ve kişi başı 4'er yumurta kazandılar...
 
HAKAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ!
 
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda Turabi ile birçok kez karşı karşıya gelen Hakan'ı, Gönüllüler takımına geçirdiğini açıkladı. Ilıcalı bu sayede olası tartışmaları da önlemiş oldu.
 
Survivor 2018'de ilk ödül oyunu bu akşam oynanacak. Acun Ilıcalı ilk bölümden herkesi şaşırtamayı başarıyor. Ünlüler takımından bir kişi Gönüllüler takımına geçecek. Peki o isim kim olacak?
 
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI 
 
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
 
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI
 
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu 
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can

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