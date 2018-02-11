Survivor 2018 yarışması dün akşam başladı! İşte Survivor'da yaşananlar...

Merakla ve heyecanla beklenen Survivor 2018 yarışması dün akşam ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2018, milyonları TV8 ekranlarına kilitledi. Peki Survivor 2018'in kadrosunda kimler var, son bölümde neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler...

İzlenme rekorları kıran Survivor 2018 için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı Survivor 2018 yarışmasında Hakan Hatipoğlu ile ilgili yaşanan gelişme herkesi şoke etti. İşte Survivor yarışmasına dair merak edilen detaylar...

İLK OYUNUN KAZANAN TAKIMI BELLİ OLDU!

Survivor 2018'de ilk ödül oyununu kazanan takım belli oldu! Survivor 2018'de ilk ödül oyununu Ünlüler kazandı ve kişi başı 4'er yumurta kazandılar...

HAKAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda Turabi ile birçok kez karşı karşıya gelen Hakan'ı, Gönüllüler takımına geçirdiğini açıkladı. Ilıcalı bu sayede olası tartışmaları da önlemiş oldu.

Survivor 2018'de ilk ödül oyunu bu akşam oynanacak. Acun Ilıcalı ilk bölümden herkesi şaşırtamayı başarıyor. Ünlüler takımından bir kişi Gönüllüler takımına geçecek. Peki o isim kim olacak?

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki

Birsen Bekgöz

Cumali Akgül

Ecem Karaağaç

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Gizem Kurtulan

Marcus

Melih Özkaya

Nevin Yanıt Baltacı

Ramazan Kalyoncu

Yağmur Banda

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Nihat Doğan

Ümit Karan

Sahra Işık

Damla Can