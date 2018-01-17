Suriyeli muhalif Kürtlerden tepki!

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dışilişkiler Sorumlusu İbrahim Bıro, ABD 'nin terör örgütü PYD/PKK öncülüğünde "Sınır Güvenliği Gücü" kurma planının Suriye 'deki Kürtler ve Araplar arasında fitne çıkarıp Kürtleri işgalci statüsüne getireceğini belirtti.

Bıro, AA muhabirine, SDG ismini kullanan PYD/PKK öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Erbil 'de açıklamalarda bulundu.

ABD'nin böylesi bir planın içerisine girmesinin bölgeyi topyekün tehdit altına koyacağını dile getiren Bıro, şunları kaydetti:

"ABD'nin YPG/PKK denetimindeki SDG'den 30 bin kişilik sınır birlikleri kurma planı, oradaki Arap ve Kürtler arasında bir kinin oluşmasına yol açıp başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Fırat Nehri'nin etrafında hiç Kürt yok. Böylesi bir sınır birlikleri planı, Suriye'deki etnik unsurlar arasında fitne çıkaracaktır. PYD, bu planla Kürtleri işgalci konumuna düşürecek. Köklü bir siyasi değişime gitmemeleri halinde Suriye'deki Kürtlerin geleceği karartılacaktır."

ABD'nin PYD/PKK'yı Rusya ve İran'dan uzak tutmak için destek sunduğunu söyleyen Bıro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, PYD'nin Rusya ve İran ile yakınlaşmasını istemediğini bize bildirmişti. O dönem ABD'ye PYD'nin PKK uzantısı olduğunu, öyle kolay bir şekilde ayrışmalarının mümkün olmadığını söyledik ancak ABD, PYD'nin PKK'dan farklı olduğu propagandasını yapmaya başladı. Şu anda meydana gelen de ABD'nin iddia ettiğinin tam aksi yönünde. Son gelişmeler, Suriye'deki Kürt bölgelerine hizmet etmeyecektir."

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.