Suriyeli çocukları dilendiren çete hakim karşısında

Suriyeli çocukları İstanbul’da dilendiren çete hakim karşısına çıktı. Dosyada mağdur olan 71 çocuğun kendi çocukları olduğunu söyleyen 13 sanıktan 10’u ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan örgüt liderlerinden Abdo Hamud, çocuklarının eve yardım etmek için çalıştığını söyleyerek, “Olayın buraya geleceğini bilseydim asla çalıştırmazdım” dedi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri önceki yıl Suriye ’deki ailelerin çocuklarını kiralayarak Türkiye’ye getirip dilendiren çeteye yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Yapılan operasyonda 71 çocuk kurtarılmış, 24 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Evlerde yapılan aramalarda da 250 bin lira, 100 dolar , 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası 13’ü tutuklu 15 sanık hakkında, “insan ticareti yapma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suç örgütüne üye olma” suçlarından 570 ile 860 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 71 çocuk da mağdur olarak yer aldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Geniş güvelik önlemlerinin alındığı duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak örgüt lideri olduğu iddia edilen Abdo Hamud savunma yaptı.

“EVE YARDIM İÇİN ÇALIŞIYORLAR”

Savunmasında ailesi ve çocuklarıyla Suriye’den geldiğini söyleyen Hamud, “Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da çocuklarımı çalıştırmadım” dedi. Kimseyle bir anlaşma yapmadığını söyleyen Hamud, “Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdım” dedi.

“KABLOYLA BAĞLAYIP EZİYET ETTİN Mİ?”

Diğer örgüt lideri Ahmet Hamut ise yaptığı savunmada 13 çocuğu olduğunu ve sadece 2 çocuğunun çalıştığını söyleyerek, “Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlar” dedi. Mahkeme başkanının, “Çocukları kabloyla bağlayıp eziyet ettiğine dair telefon tapeleri var” demesi üzerine ise sanık Hamut, “Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

“TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM”

Tutuklu sanık Yusef Hamud savunmasında operasyon sırasında bütün ailesinin gözaltına alındığını söyledi. Emniyette ne olduğunu bilmedikleri evraklar imzaladıklarını söyleyen Hamud, “Savaştan kaçtık geldik. Burada da mağdur olduk. Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

10 SANIĞA TAHLİYE

Savunma yapan diğer sanıklar da sadece kendi çocuklarının çalıştığını, onların da zorla çalışmadıklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme tutuklu 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuklu 3 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.(Milliyet)