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Suriye'ye uluslararası yardım teklifi BMGK'de reddedildi

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 1:50 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 1:58

Rusya'nın Suriye'ye uluslararası yardım mekanizmasını veto etmesinin ardından 6 aylığına sadece bir sınır kapısından yardım önerisi BMGK'de reddedildi.


Rusya, dün BM Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye üzerinden 2 sınır  kapısından Suriye'ye insani yardımların girişine olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da  görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini veto etti ve konseye kendi  karşı tasarısını sundu.
 
Rusya'nın Suriye'ye Türkiye'den Cilvegözü Sınır Kapısı'nın  karşısındaki Babülhava'dan sadece 6 ay uluslararası yardımların girişini öneren  karar tasarısı, BMGK'de gereken 9 oya ulaşamadığı için  reddedildi.
 
ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik  Cumhuriyeti karara karşı çıkarken, Tunus, Nijer, Endonezya ve Saint Vincent  çekimser kaldı. Rusya, Çin, Vietnam ve Güney Afrika ise karar tasarısına destek  verdi.
 
Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2  sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki  Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.
 
Rusya ve Çin'in dünkü vetosunun ardından 2 sınır kapısı da 10  Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla başka bir karar alınamadığı  taktirde yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak ve yaklaşık 3 milyon  Suriyeli için hayati derecede önem taşıyan yardımlar duracak.
 

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