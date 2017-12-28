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Suriye'de yerleşim bölgelerine bombardıman! Onlarca ölü var

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 22:45 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 22:51

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'de bugün sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 22 sivil hayatını kaybetti.


AA muhabirlerinin Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldığı bilgiye  göre, muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib ilinin Han  Şeyhun ilçesi, Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat,  Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin, Sıhyan ve Um Celal köyleri, çok  sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu.
 
İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları  sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde  13, Temaniye  beldesinde 4, Um Celal ve Sıhyan köylerinde 5 olmak üzere toplam 22 sivilin  yaşamını yitirdiğini kaydetti.
 
Yusuf, "Rusya ve Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçakları sabah  saatlerinden bu yana sivil yerleşim birimlerini yoğun şekilde bombalamaya devam  ediyor. Sadece Temaniye beldesine 10'dan fazla uçak ve 150'den fazla roket  saldırısı yapıldı. Ayrıca saldırılarda uluslararası sözleşmelere göre  kullanılması yasak vakum bombalar kullanılıyor." diye konuştu.
 
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiren  Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını bölge genelinde  yoğunlaştırdığını kaydetti.
 
Bugünkü kayıplarla, Suriye'nin İdlib ve Hama illerine bu hafta  başından itibaren düzenlenen hava ve kara saldırılarında 46 sivil yaşamını  yitirdi.
 
Mart 2011'de başlayan iç savaşta rejimin ve destekçilerinin hava  saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki  Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma  bölgeleri kapsamına alınmıştı.
 

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