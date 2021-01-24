Suriye’de askeri personel taşıyan otobüse saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Palmyra ile Deyr ez Zor'u birbirine bağlayan yolda düzenlenen saldırıda, Esad rejimine bağlı 3 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı. Yerel saatle 13.40’da meydana gelen saldırı, At-Tanf bölgesinden düzenlendi.
Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan At-Tanf bölgesi ABD ordusu tarafından kontrol edilirken, bölgede ABD üssü bulunuyor.
Öte yandan geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta At-Tanf bölgesinde sivilleri taşıyan bir otobüse yapılan saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.