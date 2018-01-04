Süper Loto çekilişi! (4 Ocak 2018)

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 533. hafta çekilişinin yapılacağı Süper Loto 8. kez devrediyor, ikramiye tutarı ise 17 milyon 806 bin 841 lira... İşte Süper Loto'da geçen haftanın sonuçları haberimizde yer alıyor.

Süper Loto çekilişi bu akşam 533. kez yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'da geçen hafta da 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 806 bin 841 lira bu haftaya devretti. Sayısal Loto sonuçları bu akşam canlı olarak çekilecek.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar Süper Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponu , 6 kolondan oluşur. Her bir kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması, kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir.

Çekilişlere istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.