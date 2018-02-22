Süper Loto çekilişi (22 Şubat 2018)

Süper Loto’da bugün 540’ıncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye verilemedi. Üçüncü devrini gerçekleştiren çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 6 milyonu geçti. Çekilişte diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi alan olmadı. Büyük ikramiye dışında; 5 bilen 44 talihli 15 bin 633 lira 40 kuruş, 4 bilen 3 bin 387 talihli 218 lira 15 kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 talihli de 16 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Yukarıdaki link bilgilendirme amaçlıdır.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye almaya hak kazananlar arasından;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilenlere verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmadığı sürece büyük ikramiye tutarı devretmeye devam eder.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve talihlilere kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54

Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Süper Loto kuponu 6 kolondan oluşur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Bu sayılardan 6 tanesi seçilir ve işaretlenir. İşaretlemelerin dik olarak yapılması, kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolona da ücret verilir.

Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekilişlerde katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir.

Biletlere ikramiye ödenebilmesi için sahte, yırtılmış, tahrif edilmiş olmaması gerekir. Çekilen sayılar, bilet güvenlik numarası, arka yüzdeki seri numaralar ve barkotun da açık şekilde okunması gereklidir.