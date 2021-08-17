Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek!

Süleyman Demirel Üniversitesi duyurdu. Sözleşmeli personel alınacak. İlana göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne hemşire, laborant ve röntgen teknisyeni istihdam edilecek. Başvurular online olarak alınacak. Peki, Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. İlan yayınlandı. Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli olarak hemşire, laborant ve röntgen teknisyeni kadrolarında 26 personel istihdam edecek. Peki, Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık personeli alımı başvuru şartları!

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacak. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklar.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı

istenecektir).