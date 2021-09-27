Su faturaları ile ilgili flaş açıklama! 26 ilde yapıldı, aylık 88 lira...

Su faturası ile ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Aylık 88 lira... 26 ilde yapıldı, tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptırdığı araştırmanın sonucunda Türkiye'deki su tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Ankete katılan kişilerin yüzde 89'u gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünüyor ancak bu tasarrufa yansımıyor. Evlere aylık ortalama su faturası ise 88 lira olarak geliyor. Öte yandan bazı davranışları alışkanlık haline getirerek ve su tesisatınızda küçük ayarlamalar yaparak su tüketiminizi azaltıp faturaları düşürebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 ilde yaptırdığı araştırma ile Türkiye’de su tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun su tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Türkiye temsiliyeti gözetilerek 26 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 89’u gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünüyor ancak bu endişe su tasarrufuna yansımıyor.

Ankette Su Tüketimi davranış kalıplarını ortaya çıkarabilmek için toplumsal ve bireysel hassasiyetleri ölçen analiz, su konusundaki endişelerin tasarrufa yansımadığını ortaya koyuyor. Genç, iyi eğitimli ve çalışan kadınların içinde yer aldığı grup, toplumun susuzluk tehlikesi yaşaması konusunda tereddütlere sahip ama su tasarrufu konusunda yeterli çabayı göstermiyor. Orta yaşlı, daha düşük eğitimli, ev kadını ve kalabalık hanelerin oluşturduğu diğer grup ise toplumsal değil ekonomik kaygılar nedeniyle su tüketimine dikkat ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı Türkiye’nin su zengini olduğu kanaatinde.

AYLIK FATURA 88 TL

Katılımcıların yüzde 73’ünün kadın, yüzde 27’sinin erkek olduğu ankette haneler su tüketimine göre üç profile ayrılıyor. Hanelerin yüzde 38’i ortalama, yüzde 38’i ortalama altı, yüzde 24’ü ise ortalama üstü su tüketiyor. Ankete katılan her beş haneden dördünde (yüzde 81) bulaşık makinesi bulunuyor. Bulaşıkları makineye dizmeden önce elde yıkamak her üç kişiden birinde alışkanlık haline gelmişken, hanelerin yüzde 33’ü de makineyi tam doldurmadan çalıştırıyor ancak hem elde yıkamak hem makineyi tam doldurmadan çalıştırmak su tüketimini arttırıyor. Görüşülen hanelerin yüzde 4’ünde sifon su akıtıyor. Hanelerin yüzde 7’sinde damlayan bir musluk bulunuyor. Musluğu damlayan haneler yaklaşık 3 aydır musluklarının damladığını bildiriyor. Hanelerin neredeyse hepsinde (yüzde 98) çamaşır makinesi bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 67’si ön yıkamalı program kullanıyor ve bu su tüketimini arttırıyor. Görüşülenlerin yüzde 22’si diş fırçalarken, yüzde 52’si el yıkarken suyu açık bıraktığını belirtiyor. Bireyler duşta ortalama 13 dakika kalıyor. Hanelere aylık ortalama su faturası 88 lira olarak geliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su tüketim alışkanları araştırmasının, toplumda su konusundaki farkındalığı artırıp, bilinçli tüketimi teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.