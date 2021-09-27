Su faturaları ile ilgili flaş açıklama! 26 ilde yapıldı, aylık 88 lira...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 ilde yaptırdığı araştırma ile Türkiye’de su tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun su tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Türkiye temsiliyeti gözetilerek 26 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 89’u gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünüyor ancak bu endişe su tasarrufuna yansımıyor.
Ankette Su Tüketimi davranış kalıplarını ortaya çıkarabilmek için toplumsal ve bireysel hassasiyetleri ölçen analiz, su konusundaki endişelerin tasarrufa yansımadığını ortaya koyuyor. Genç, iyi eğitimli ve çalışan kadınların içinde yer aldığı grup, toplumun susuzluk tehlikesi yaşaması konusunda tereddütlere sahip ama su tasarrufu konusunda yeterli çabayı göstermiyor. Orta yaşlı, daha düşük eğitimli, ev kadını ve kalabalık hanelerin oluşturduğu diğer grup ise toplumsal değil ekonomik kaygılar nedeniyle su tüketimine dikkat ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı Türkiye’nin su zengini olduğu kanaatinde.
AYLIK FATURA 88 TL
Katılımcıların yüzde 73’ünün kadın, yüzde 27’sinin erkek olduğu ankette haneler su tüketimine göre üç profile ayrılıyor. Hanelerin yüzde 38’i ortalama, yüzde 38’i ortalama altı, yüzde 24’ü ise ortalama üstü su tüketiyor. Ankete katılan her beş haneden dördünde (yüzde 81) bulaşık makinesi bulunuyor. Bulaşıkları makineye dizmeden önce elde yıkamak her üç kişiden birinde alışkanlık haline gelmişken, hanelerin yüzde 33’ü de makineyi tam doldurmadan çalıştırıyor ancak hem elde yıkamak hem makineyi tam doldurmadan çalıştırmak su tüketimini arttırıyor. Görüşülen hanelerin yüzde 4’ünde sifon su akıtıyor. Hanelerin yüzde 7’sinde damlayan bir musluk bulunuyor. Musluğu damlayan haneler yaklaşık 3 aydır musluklarının damladığını bildiriyor. Hanelerin neredeyse hepsinde (yüzde 98) çamaşır makinesi bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 67’si ön yıkamalı program kullanıyor ve bu su tüketimini arttırıyor. Görüşülenlerin yüzde 22’si diş fırçalarken, yüzde 52’si el yıkarken suyu açık bıraktığını belirtiyor. Bireyler duşta ortalama 13 dakika kalıyor. Hanelere aylık ortalama su faturası 88 lira olarak geliyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su tüketim alışkanları araştırmasının, toplumda su konusundaki farkındalığı artırıp, bilinçli tüketimi teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
SU TÜKETİMİNİZİ YARIYA DÜŞÜREBİLİRSİNİZ
Bazı davranışları alışkanlık haline getirerek ve su tesisatınızda küçük ayarlamalar yaparak su tüketiminizi yarıya indirebilirsiniz.
Suyu boş yere harcamayın
Sıcak su için musluğu açtığınızda, ilk olarak gelen soğuk suyu boşa akıtmak yerine bir kaba alın. Bu suyu bitkilerinizi sulamada, ısıtıcıda veya başka bir şey için bile kullanabilirsiniz. Bu sayede her defasında 4 litreye kadar su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, musluğu açtığınızda 15 litreye kadar suyu boşa harcayabilir. Bu nedenle dişlerinizi fırçalarken veya tıraş olurken kapalı tutmaya özen gösterin.
Sebze ve meyveleri yıkarken bir kase kullanın
Meyve ve sebzeleri de akan musluğun altında değil, su dolu bir kasede veya yarı dolu lavaboda yıkayın. Bu yöntem de su tüketimini her defasında 30 litreden fazla azaltabilir.
Duş süresini kısa tutun
Duşta harcadığınız her dakika fazla su kullanmanıza neden olur. Ancak duş süresini kısa tutarak ve duş başlığınıza da bağlı olarak sudan büyük oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.
Çamaşır makinenizin tam dolmasını bekleyin
Çamaşır makineniz tam dolana kadar çalıştırmayın. Yaptığınız yıkama sayısını azaltmak, büyük miktarda su tasarrufu sağlayabilir. Bazı çamaşır makineleri yıkama başına 240 litreye kadar su kullanabiliyor.
Sorunlu muslukları onarın
Sızdıran bir musluk, ayda 2 bin litreye kadar su israfına neden olur. Bu nedenle akan muslukları çok geçmeden onarılmalı. Ayrıca akan musluğu sıkmak için zorlamayın. Çünkü bu durum sızıntıyı daha kötü hale getirebilir.
Bulaşıkları akan suda temizleyip makineye yerleştirmeyin
Aynı şekilde bulaşık makinenizi de dolu olduğu zaman çalıştırın. Yapmadığınız her yıkama için 50 litreye kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Eğer bulaşıkları elinizde yıkıyorsanız, akan musluğun altında durulamak yerine suyla dolu bir kapta durulayabilirsiniz. Çünkü dakikada 15 litre su harcanabilir. Ayrıca bulaşıklarınızı makineye yerleştirirken, yemek artıklarını akan suda durulamak yerine çatal veya kaşık ile temizleyebilirsiniz.
Bahçenizi su içinde bırakmayın
Bahçeniz sık sık suluyorsanız, aşamalı olarak azaltın. Böylece hem bitkilerinizin kökleri sağlamlaşır hem de su tüketimini azaltmış olursunuz. Ayrıca günün en sıcak zamanlarında bahçenizi sulamayın. Bunun yerine bitkilerinize akşam serinliğinde veya sabahın erken saatlerinde su verin. Ayrıca çimlerinizi fazla kısaltmadan kuraklığa dayanıklılığını da artırabilirsiniz. Ayrıca aşırı gübre kullanmayın. Aksi halde çimleri de gür tutmak için o kadar fazla suya ihtiyacınız olabilir.