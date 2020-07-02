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Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

İHA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:14 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:16

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesine ait ana boru patladı. Yolda dev çukur oluşurken onlarca ev sular altında kaldı.


Kocaeli'de İçme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. 
 
Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, vatandaşlar hemen yetkilileri haber verdi. Kısa sürede olay yerine İSU görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Onlarca ev sular altında kalırken, vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye görevlileri evlere dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Caddelere akan kum ve çamur sebebiyle temizlik ekipleri uzun süre ter döktü. Yolda ise dev çukur oluştu.
 
İtfaiye ekiplerinin cadde, sokak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışması sürüyor.

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