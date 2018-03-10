Star TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

Sabah ilk olarak saat 06:15’de “Eve Dönüş” adlı sinema filminin tekrar bölümü ile güne başlayabileceksiniz. Sabaha erken uyananlardansanız bu renkli filmi çocuklarınızla birlikte seyretmeyi sakın unutmayın. Ardından 07:00’da “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlar karşısına çıkıyor. Aşk temalı diziyi, sevdiklerinizle birlikte izleyerek cumartesi sabahınızı renkli hale dönüştürebilirsiniz.
08:00’da “Eve Dönüş” adlı renkli yabancı sinema bir kez daha minik afacanlarla buluşacak. Renkli filmi çocuklarınızla birlikte kahvaltı saatlerinde seyredebilirsiniz. 10:00’da “Star Life” adlı magazin programı hafta sonuna özel yayınıyla ekranlarınızda. Magazin dünyasının yaşanmış gelişmelerini gözler önüne seren program, birbirinden renkli anlar geçirmenizi sağlayacak. Ünlülerin yaşamından özel hayatına, kameralara yakalanma anlarından klip çekimlerine kadar akla gelebilecek pek çok detayı bu magazin programında görebileceksiniz.
12:15’de “Tülin Şahin ile Moda” adlı hafta sonuna özel moda programı sizlerle olacak. Yeni yıla özgü yepyeni trendler hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu eğlenceli yayını seyretmeyi unutmayın. 13:15’de “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlar karşısına çıkıyor. Heyecan dolu kesitlerle zenginleştirilen diziyi, gün ortasında sevdiklerinizle birlikte izleyerek gününüzü daha renkli hale getirebilirsiniz.
16:30’da “Jet Sosyete” adlı komedi dolu dizinin tekrarı başlıyor. Hafta sonunuzu renklendirecek dizi, her kesitinde kahkaha dolu anlar geçirmenizi sağlıyor. 19:00’da “Star Haber” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Siyaset, sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve hava durumu gibi tüm konu içeriklerine ait gelişmelerden ayrıntılı şekilde haberdar olabilirsiniz.
20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen dizide yine birbirinden heyecanlı kesitlere rastlayabilecek ve muhteşem bir akşam geçirebileceksiniz. 00:15’de “Söz” adlı dizinin tekrarı karşınızda olacak. 03:00’da “Börü”, 04:30’da ise “Kara Sevda” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor.