Star TV yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

10 Mart Cumartesi gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 06:15’de “Eve Dönüş” adlı yabancı sinema filmi ile ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen renkli filmi, çocuklarınızla birlikte hafta sonu sabahı seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde yine birbirinden renkli anlara tanıklık edebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

