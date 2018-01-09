Star TV yayın akışında bugün neler var? - 09 Ocak Salı

09 Ocak Salı gününe ait Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ekranlarınıza dahil oluyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmelerden ve olaylar silsilesinden bülteni seyrederken bilgi sahibi olabileceksiniz. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve hava durumu gibi konularla içeriğini zenginleştiren bülteni sabah seyrederek tüm merak ettiğiniz gündem gelişmelerine yanıt bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise “Ufak Tefek Cinayetler” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü ekranlara yansıyacak. Sevilen dizi ile salı akşamınızın daha heyecanlı ve renkli geçmesini mümkün kılabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Bugün” adlı ana haber bülteni ile tüm gündem gelişmelerinden haberdar olabileceksiniz. Geniş konu içeriği ve objektif bakış açısı ile ele alınan bülteni izleyerek heyecan dolu bir sabah a başlangıç yapabilirsiniz. Ardından 08:30’da “Beni Affet” adlı sevilen fenomen dizi ile karşılaşacaksınız. Dizinin bitiminden sonra saat 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı diğer sevilen dizinin tekrar bölümü ekranlara dahil olacak.

11:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programını seyredebileceksiniz. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunulan renkli yayında tüm magazinsel konular masaya yatırılıyor ve değerli konuklar eşliğinde yorumlanarak seyircilere tek tek aktarılıyor. Özel röportajlar, kamera arkası konuşmalar ve daha pek çok fazlası bu eğlenceli magazin programında…

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ile gün ortasına giriş yapabileceksiniz. Kayıp dosyaları ve cinayetler gibi tüm olaylar silsilesi yine ayrıntılı şekilde ele alınacak ve çözüm yolları aranacak. 16:00’da “Beni Affet”, 17:15’de ise “Adını Sen Koy” adlı iki dizinin yepyeni bölümü ile mükemmel bir dizi keyfi gerçekleştirebilirsiniz.

19:00’da “Star Haber” adlı ana haber bülteni yayın akışında yerini alıyor. Gündemin merkezindeki tüm sıcak olaylar ayrıntılı şekilde seyirci kitlesine sunulacak. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeleri inceleyebilir ve merak edilen konulara cevap bulabilirsiniz. 20:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınızda. Beklenmedik olaylarla gelişen yeni bölümü izlerken hayrete düşebilirsiniz. 23:45’de “Söz” adlı dizinin tekrarı ekranlarınıza dahil oluyor. Hemen ardından 02:30’da “Sakın Arkana Bakma ‘Ali’” adlı yerli sinam filmi dikkatleri çekiyor. 04:30’da “Kara Sevda” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz.