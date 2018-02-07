Star TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Şubat Çarşamba

Sabah saat 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Haber dünyasının ve gündemin tüm gelişmelerini anlık olarak bültenden öğrenebileceksiniz. Ardından saat 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlardaki yerini alıyor. 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Sabah bu iki fenomen diziyi izleyerek mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.
Saatler 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlarınızda olacak. Magazin dünyasının en seçkin ve popüler konularını bu renkli programdan seyredebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ünlülerin yaşamlarından sahne aldıkları özel gecelere kadar tüm merak edilen özel VTR’ler sizlerle olacak. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile yayına geçen program, her hafta içi değerli konukların katılımı ile ekranları karşısındaki seyircilerini selamlamaya devam ediyor.
Saat 13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ile gün ortasına geçiliyor. Kayıplardan yaşanmış yürek burkan cinayetlere kadar daha pek çok tüyler ürperten olaylara bu renkli programda tanıklık edebileceksiniz. Saat 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yeni bölümü başlayacak. Ardından da 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarda dikkati çekiyor. Gün ortasında kahvenizi yudumlarken bu heyecan dolu dizileri izleyebilir ve TV keyfinize keyif katabilirsiniz.
19:00’da “Star Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlar karşısına geçecek. Gündeme özgü tüm gelişmeleri tek tek ayrıntıları ile bültenden öğrenebilme olanağı yakalayacaksınız. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Delibal” adlı yerli sinema filmi hayranlarına merhaba diyor. 22:30’da bu heyecanlı sinema filmi bir kez daha yayında göze çarpıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru da fenomen dizilerin ve filmlerin tekrar bölümleri ile karşılaşacaksınız. 00:45’de “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizi yayın akışına dahil olacak. 03:30’da “Yaşlı Gözler” adlı yerli sinema filmini, 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı diziyi izleyebilirsiniz.