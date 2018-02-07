Star TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Şubat Çarşamba

07 Şubat Çarşamba gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ile güne başlangıç yapıyor. Sabah bülteninden sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa ve spor gibi konu alanlarında pek çok güncel bilgiler edinebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Delibal” adlı yerli sinema filmi sizlerle olacak. Aİlenizle birlikte mükemmel bir filmine şimdiden hazırlıklı olun. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

