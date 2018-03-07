Star TV yayın akışında bugün neler var? - 07 Mart Çarşamba

07 Mart Çarşamba gününe ait Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı hareketli dizinin tekrar bölümü ile ekranlara giriş yapıyor. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandığını seyredemediyseniz bu tekrar bölümünü değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Börü” adlı sevilen fenomen dizinin yepyeni bölümü ekranlarınız karşısına çıkacak. Her karesi renkli olan diziyi sevdiklerinizle birlikte keyif içinde izleyebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah saat 07:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizi nin tekrarını izleyerek güne başlangıç yapabileceksiniz. Sevilen diziyi sabah ın ilk saatlerinde izleyerek merak ettiğiniz gelişmeleri ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz. Ardından saat 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrarı yayına geçiyor. Sevilen diziyi hafta içi her gün Star ekranlarınız karşısından seyrederek güne merhaba diyebilirsiniz. Hemen ardından 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrarı sizlerle olacak. Sevilen dizilerin tekrarlarını izleyerek sabahınızı daha renkli hale getirebilirsiniz.

Saatler 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı renkli magazin programı ile karşılaşacaksınız. Magazin dünyasına özgü tüm yaşanmışlıkları bir bir bu renkli yayından öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz. Ünlülerin yaşamı, sahne aldıkları mekanlar, klipleri, kameralara yakalanma anları gibi daha pek çok magazinsel olay masaya yatırılıyor ve renkli VTR’ler aracılığıyla seyirci kitlesine sunuluyor. Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil ortaklığı ile yayınlanan programı sevdiklerinizle birlikte hafta içi her sabah izleyebilirsiniz.

13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı yayında olacak. Hayatın içinden çıkan tüyler ürpertici pek çok acıklı öykü bu yayının konusunu oluşturuyor. Yıllardır tek bir izine rastlanılamayan kayıplar ve yaşanmış cinayet olayları ele alınıyor ve muhabir ekibinin araştırmaları ile çözüme kavuşturuluyor.

Gün ortasının devamında ilk olarak 16:00’da başlayan “Beni Affet” adlı dizinin yeni bölümüne rastlayabileceksiniz. Fenomen dizinin yeni bölümünü izlerken hem keyifli dakikalar geçirebilir hem de mükemmel bir dizi keyfi gerçekleştirebilirsiniz. 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı diğer sevilen dizinin yepyeni bölümü başlıyor. 19:00’da “Star Haber ” adlı akşam bülteni ekranlardaki yerini alacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve güncel olaylarını ayrıntıları ile ekranlarınızdan inceleyebileceksiniz.

20:00’da “Börü” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Sevilen fenomen dizi yine renkli ve heyecan dolu anlar geçirmenizi mümkün kılacak. 23:15’de “İstanbullu Gelin” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 02:30’da “Söz” adlı heyecan ve gerilim dolu dizinin tekrarına rastlayacaksınız. 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı bir başka dizinin tekrar bölümü yayında göze çarpıyor.