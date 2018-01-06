Star TV yayın akışında bugün neler var? - 06 Ocak Cumartesi

06 Ocak Cumartesi gününe ait Star TV yayın akışı, sabah 06:30’da “Tarkan ile Gümüş Eyer” adlı sinema filmi ile başlangıcı yapabileceksiniz. Sürükleyici ve nostaljik anlar sunan yerli sinema filmi ile sabahınızı renklendirebilir ve hareketli anlar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Celal ile Ceren” adlı komedi dolu sinema filmi sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sinemada seyredemediyseniz televizyonunuzdan izleyebilme fırsatı elde edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz haberimizi takipte kalabilirsiniz.

