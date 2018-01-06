Star TV yayın akışında bugün neler var? - 06 Ocak Cumartesi

06:30’da “Tarkan ile Gümüş Eyer” adlı sinema ekranlarınıza hareketlilik katacak. Hafta sonu sabahına erken başlayanlardansanız bu nostaljik filmi izlemeyi sakın unutmayın. Filmin hemen ardından saat 08:00’da “Kalbimin Efendisi” adlı bir başka film daha ekranlarınıza geliyor. Ediz Hun’un ve Hülya Koçyiğit’in başrollerini paylaştığı aşk temalı filmi izlerken duygusal anlar hissedebilirsiniz.
10:00’da “Star Life” adlı magazin haberlerini gündeme alan renkli program sizlerle olacak. Magazin dünyasına özgü tüm sıcak gelişmelerden ve anlık olaylar zincirinden ekranlarınız karşısındayken haberdar olabileceksiniz. Ünlülerin yaşamlarından eserlerine kadar uzanan pek çok gelişmeyle karşılaşacaksınız. 12:15’de “Kadın” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına dahil oluyor. Sürükleyici ve keyif dolu bir dizi keyfi yapabilmeniz için gün ortasında sakın ekranlarınız karşısında ayrılmayın.
13:30’da “Neşeli Günler” adlı sinema filminin tekrarı sevenlerine eğlence dolu bir TV keyfi sunacak. Hemen ardından 15:45’de “Söz” adlı yerli dizinin tekrar bölümüne rastlayabilirsiniz. Dinamik ve mücadele dolu kesitleri ile sevenlerini bir kez daha ekranları karşısına bağlayan dizi ile sürükleyici anlara tanıklık edebilirsiniz.
19:00’da “Star Haber” adlı akşam haberlerini sunan bülten yayına başlıyor. Siyaset, sağlık, spor, hava durumu, ekonomi ve trafik gibi pek çok konudaki sıcak gelişmeler ayrıntıları ile ekranlara yansıtılıyor. Gündemin merkezine oturan tüm olaylardan akşam haberleri ile bilgi sahibi olabilirsiniz.
20:00’da “Celal ile Ceren” adlı komedi dolu yerli sinema filmini izleyebileceksiniz. Mısırınızı hazır ettiyseniz hemen Star ekranlarınızın karşısına geçin. 22:15’de “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında yer alıyor. Gece kuşağında ise fenomen dizileri ve filmleri seyredebilme şansı elde edeceksiniz. 00:45’de ve 02:30’da “Deccal” adlı sürükleyici ve aksiyon dolu yabancı film ekranlara geliyor. Ardından 04:00’da “Seni Seviyorum” adlı yerli sinema filmi hayranları ile olacak. 05:30’da ise “Dolunay” adlı dizinin tekrar bölümü ekranları renklendirecek.