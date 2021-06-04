04 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.31 EURO 10,5460 -0.23
USD 8,6640 -0.44 ALTIN 527,380 0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

SpaceX Dragon kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 17:01 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 17:01

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal seferi yapacak kargo mekiğini uzaya gönderdi.


Spacenews.com'da yer alan habere göre, yaklaşık 3,3 ton ihtiyaç ve deney malzemesi ile donanımlar taşıyan mekik, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
 
Mekiğin taşıdığı donanımlar arasında istasyonun elektrik şebekesine eklenecek iki yeni güneş enerjisi paneli bulunuyor.
 
Dragon kargo mekiğinin 5 Haziran'da istasyona demirlemesi bekleniyor.
 
Mekik ISS'ye ulaştığında, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 22'nci ikmal seferi tamamlanmış olacak.
 
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

ETİKETLER

SpaceX Dragon kargo mekiği uzay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.