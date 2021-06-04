SpaceX Dragon kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı

Spacenews.com'da yer alan habere göre, yaklaşık 3,3 ton ihtiyaç ve deney malzemesi ile donanımlar taşıyan mekik, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Mekiğin taşıdığı donanımlar arasında istasyonun elektrik şebekesine eklenecek iki yeni güneş enerjisi paneli bulunuyor.
Dragon kargo mekiğinin 5 Haziran'da istasyona demirlemesi bekleniyor.
Mekik ISS'ye ulaştığında, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 22'nci ikmal seferi tamamlanmış olacak.
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.