Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte başvuru şartları 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. Bakanlık 81 İlde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı yolladı ve başvuru tarihlerini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birlikteliğine ilişkin yer değiştirme başvuruları tarihlerini ve başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte MEB sözleşmeli öğretmen yer değiştirme başvuru şartları!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenler ile ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birlikteliğine ilişkin yer değiştirme (eş durumu) başvurularının alıcağı tarihi duyurdu. Peki, Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayin başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihleri!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB, 'Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Duyurusu' yayımladı. 81 il müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında her ikisi de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 1 Şubat 2021 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında MEB BİS

üzerinden kişisel şifre kullanmak suretiyle Başvuru İşlemleri modülü üzerinden alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI ŞARTLARI!

- Yayınlanan duyuruda, resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmen eşler başvuruda bulunabilecek.

- Başvuruda bulunabilmek için öğretmenlerin, yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekiyor.

- Eşlerden birinin 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacak.

- Her ikisi de 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacak.

- Eşlerden birinin 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.

- Bir yıllık çalışma süresinin hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate alınmayacak.

- Her ikisi de 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebilecek. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki bu şeçeneği "İstiyorum" olarak işaretlemesi gerekiyor. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği "İstemiyorum" olarak işaretlemesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacak.

- Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 15 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

- Hizmet süresinin hesabında 9 Şubat 2021 tarihi dikkate alınacak. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacak.

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular sırasıyla okul-kurum/ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular MEBBİS üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecek. MEBBİS dışında (posta, e-posta, belgegeçer, v.b) yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, illerin alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği il’e sistem üzerinden gönderilecek.

Atama sonuçları 9 Şubat 2021 tarihinde ilgililerin MEBBİS'te kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecek.