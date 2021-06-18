Sözcü Çelik'ten AK Parti binasına yapılan saldırıya tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz.

Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz.

Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz.



Ak Parti dimdik ayaktadır.



Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır.



Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 18, 2021