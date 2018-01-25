Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü PYD/PKK'nın propagandası yaptığı, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla Ayvalık'ta gözaltına alınan Kaygısız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli mercilere sevk edilen Kaygısız tutuklandı.
Kaygısız ile HDP Balıkesir İl Başkanı Bahise Pirim, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde dün gözaltına alınmıştı.