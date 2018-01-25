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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

25 Ocak 2018 Perşembe - 20:25 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 20:25

Balıkesir'de, terör örgütü PYD/PKK'nın propagandasını yapıp Zeytin Dalı Harekatı'nı tahkir ve tezyif ettiği öne sürülerek gözaltına alınan HDP Ayvalık İlçe Teşkilatı üyesi Şükrü Kaygısız tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü PYD/PKK'nın  propagandası yaptığı, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı'nı sosyal medyadan tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla Ayvalık'ta  gözaltına alınan Kaygısız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adli mercilere sevk edilen Kaygısız tutuklandı.
 
Kaygısız ile HDP Balıkesir İl Başkanı Bahise Pirim, İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde dün gözaltına alınmıştı.

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Terör propagandası Balıkesir
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