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Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı…

07 Temmuz 2020 Salı - 14:04 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 14:14

Gelen son dakika haberine göre; Betül Aşçı isimli kadın sosyal medyada yayınladığı görüntülerle infiale neden oldu. Küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan Betül Aşçı büyük tepki çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından genç kadına tepki yağarken Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtaglerinden oldu.


Sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Pendik'te yaşadığı iddia edilen kadın, elinde sigara ile Instagram'da canlı yayın açtı. Argo ve küfürlü konuşmaları ile canlı yayında konuştuğu görülen Betül Aşçı, kucağında oturan küçük kız kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.
 
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da çok sayıda kullanıcı Betül Aşçı'ya tepki gösterdi.
 
Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.
 
Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.
 

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Sosyal medya zorla sigara Betül Aşçı
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