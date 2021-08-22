Sosyal medya onu konuşuyor! Aşı barkodunu dövme yaptırdı

İtalya’da, aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptıran 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi, bir anda sosyal medya fenomeni oldu.

Dailymail'de yer alan habere göre; İtalya 'da üniversite öğrencisi Andrea Colonnetta'nın koluna yaptırdığı koronavirüs sertifikası barkodu dövmesi geniş yankı buldu. 22 yaşındaki Colonnetta barkod dövmesini yaptırmadan önce konu üzerinde çok düşünmediğini fakat dövmecisiyle görüştükten sonra bu 'güncel' seçime karar verdiğini ifade etti.

İtalyan basınına konuşan genç, "Kesinlikle orijinal bir şey yapmayı tercih ettim, farklı olmayı seviyorum." diyerek duygularını dile getirirdi.

İtalya’da 6 Ağustos’tan bu yana sinema , müze, kapalı yerlerdeki restoran ve kafelere gitmek isteyenlere iki doz aşı, son 48 saatte Covid-19 testinin negatif çıkması veya kısa süre önce hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan barkodlu “Covid sertifikası” gösterme zorunluluğu getirildi.

İTALYA'DA COVİD-19 İLE MÜCADELEDE SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 255 bin 218 testte 7 bin 470 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 478 bin 691'e ulaştı.