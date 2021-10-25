Sosyal medya fenomeni babasının tabutunun başında mini elbisesiyle poz verdi

Sosyal medyada influencer olduğu belirtilen kadın babasının cenazesine mini elbise ile katıldı ve daha sonra tabutun önünde selfie çektirmek için cesur bir poz verdi. Kadının bu davranışları sosyal medya kullanıcıları tarafından "saygısız" olarak nitelendirildi.

Hayatını kaybeden babasının cenazesinde olduğu aktarılan kadın, vücuda oturan straplez ve siyah bir elbise ile topuklu ayakkabı giymişti. Fotoğrafta kadının tabutun önünde durduğu ve tek bacağını kaldırarak poz verdiği görülüyor.

Sosyal medyada influencer olduğu ifade edilen ancak kimliği açıklanmayan kadının takipçileri, rahatsız edici fotoğrafı kaldırmaları için yalvardı. Daha sonra Reddit'te paylaşılan ve burada sosyal medya kullanıcılarının sert tepkilerine yol açan fotoğrafa eleştiri yağdı.

Bir sosyal medya kullancısı "Vay canına, bu inanılmaz derecede saygısızca değil mi?" diye yazarken, bir diğeri de, “Ah, bu korkunç...” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcıs da "Bu çok üzücü ve umarım biri bu saygısızlığı için ona bağırmıştır" diye yazdı.