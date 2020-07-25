25 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.202 0.14 EURO 7,9860 0.59
USD 6,8500 0.10 ALTIN 418,590 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sosyal medya dünyanın sorunu

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:34 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 16:34

Dijital platformların bireyler ve toplum üzerinde etki alanlarını genişletmesiyle, şirketler ile ülkeler arasında yeni sürece uyum sağlama konusunda sorunlar meydana gelebiliyor.


Küresel ekonomide dijital platformların ve hizmetlerin payı her geçen  gün artarken, dünyada pek çok ülke vergi, güvenlik, özgürlük, içerik gibi  konularda ilgili servis sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşıyor. Ana amacı kâr elde  etmek olan şirketler ile ülke yönetimleri karşı karşıya gelebiliyor.
 
Milyonlarca kullanıcısı ve bazı ülkelerin milli gelirini geçen piyasa  değerleri ile küresel ekonomik güç olan Google, Apple, Facebook, Netflix, Twitter  gibi dünyanın en büyük BigTech şirketleri; milyonlarca kullanıcının online  aktivitelerinden elde ettiği big data ile toplumun davranış kalıplarını ve  algısını yönlendirme kabiliyetine sahip olabiliyor.
 
Sosyal medya siteleri aynı zamanda kullandıkları algoritmalar ile de  kullanıcılar üzerinde etkili olabiliyor. The Atlantic sitesinde yer alan habere  göre Facebook'un 2012 yılında 700 bin Facebook kullanıcıların bir kısmına sadece  olumlu bir kısmına sadece olumsuz gönderiler gösteriyor. Deney sonucuna göre,  kullanıcıların olumlu gönderiler ile karşılaştıklarında aynı şekilde olumlu  gönderiler paylaştığı; olumsuz gönderiler ile karşılaştıklarında ise yine aynı  şekilde daha çok olumsuz gönderiler paylaştığı ortaya çıktı.
 
Türkiye'deki aboneliklerden 53 milyon dolar gelir
ABD merkezli online medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix, son dönemde  içerikleri ile hem dünya da hem Türkiye'de gündem olmayı sürdürüyor. Netflix,  sosyal medya platformlarından farklı olarak yapımlarının içeriklerinin yerel  otoriteler tarafından denetlenmesi ve vergilendirmeyle ilgili sorunlarla gündeme  geliyor. 
 
Netflix'in geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de aktif 1,5 milyon  abonesi bulunuyor. İngiltere merkezli Comparitech şirketinin derlediği verilere  göre, Netflix'in en fazla ücretli abonesinin olduğu ülke sıralamasında Türkiye,  23 ülke arasında 18. sırada bulunuyor. Listenin ilk üç sırasını 61 milyon  aboneyle ABD, 15 milyonla Brezilya, 13 milyonla Birleşik Krallık oluşturuyor.
 
Comparitech'in tahmini hesaplamasına göre Netflix, bu yılın ilk  çeyreğinde Türkiye'deki aboneliklerden 53 milyon dolar, ikinci çeyrekte 56 milyon  doların üzerine gelir elde etti.
 
Netflix'in 23 ülkedeki aboneleri üzerinden derlenen bilgiye göre,  şirket yılın ikinci çeyreğinde söz konusu ülkelerdeki abonelerinden 5,6 milyar  dolar gelir sağladı.
 
Netflix'in gelirinin yüzde 52,7'si uluslararası yayın  hizmetlerinden
ABD'li analiz şirketi Investopedia'nın verilerine göre Netflix'in  gelirlerinin yüzde 53'ü uluslararası yayın hizmetinden, yüzde 46'sı ABD içi yayın  hizmetinden ve yüzde 1'i diğer kaynaklardan oluşuyor.
 
Netflix, geçen yıl 20,2 milyar dolar gelir sağlarken, abonelikleri de  kapsayan uluslararası yayın hizmeti gelirleri 10,6 milyar doları aştı.
 
Twitter'ın gelirlerinin yüzde 86,5'i reklamdan
Sosyal ağ sitelerinin gelir kaynakları platformun yapısına göre  şekilleniyor. Twitter, 2019'da toplam 3,5 milyar dolar gelir elde etti.  Twitter'ın gelir kaynaklarının yüzde 86,5'ini reklam gelirleri, yüzde 13,5'ini  ise veri lisansları ve diğer unsurlar oluşturdu.
 
Gelirlerinin 3 milyar dolara yakınını sponsor twitter ve hesaplar gibi  çeşitli reklam servisleriyle elde eden platform, 0,5 milyar dolarını ise  şirketlere ve geliştiricilere sağladığı gerçek zamanlı veri kullanımına yönelik  abonelik satışını içeren veri lisanslarından sağladı.
 
Twitter, yıllar içinde gelirlerini artırsa da platformdaki nefret  söylemlerinin ve sahte hesaplar aracılığıyla çeşitli amaçlara yönelik yapılan  girişimlerin önüne geçecek etkili bir güvenlik sistemi geliştiremedi.
 
Platform belli aralıklarla siyasi amaçlara hizmet eden, bazı ülkelerin  hükümetleriyle ilişkili olduğunu duyurduğu çok sayıda hesabı kapatsa da uzmanlar  bu yöntemin etkili bir çözüm yolu olmadığını savunuyor.
 
Facebook'un geliri 70 milyar doları aştı
ABD merkezli sosyal medya devlerinden Facebook, geçen yıl 70,7 milyar  dolar gelir sağlarken, gelirlerinin tamamına yakınını (yüzde 98,5) reklam  servislerinden oluştu.
 
Sosyal ağ sitesi Facebook'u, fotoğraf ve video paylaşım uygulaması  Instagram'ı, mesajlaşma uygulamaları Messenger ve WhatsApp'ı bünyesinde  barındıran şirketin, bu platformlar üzerinden yaptığı reklam satışları ana gelir  kaynağını oluşturuyor.
 
Şirket, yapay zeka, kripto para gibi alanlarda çok sayıda yatırım  yapıyor. Şirketin kripto para teknolojisine yönelik geliştirdiği Libra isimli  kripto para birimi, uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerden denetime ve  tekelleşmeye yönelik çekinceler sebebiyle eleştiri almıştı.
 
Reklam servislerinin siyasi ve ticari olarak kötü amaçlı kullanımı  sebebiyle sıklıkla gündeme gelen Facebook, 70,7 milyar dolarla sosyal medya  platformları arasında en çok gelir elde eden şirket oldu.
 
Dünya nüfusunun yarısı sosyal medya kullanıcısı
İngiltere merkezli We Are Social sitesinde yayımlanan "Digital 2020"  raporu verilerine göre 7,8 milyara ulaşan dünya nüfusunun 5 milyar 190 milyonu  mobil telefon kullanıcısı, 4 milyar 540 milyonu internet kullanıcısı ve 3 milyar  800 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı konumunda bulunuyor.
 
Facebook, 2 milyar 449 milyonla aylık aktif kullanıcı sayı bakımından  ilk sırada yer alıyor. Facebook'u 2 milyar kullanıcıyla Youtube, 1,6 milyar  kullanıcıyla WhatsApp, 1,3 milyar kullanıcıyla Facebook Messenger, 1,15 ile  WeChat, 1 milyar kullanıcıyla Instagram ve 800 milyon kullanıcıyla TikTok takip  ediyor.
 
Kullanıcılar günde ortalama 6 saat 43 dakikalarını internette  geçirirken, bunun 2 saat 24 dakikasını sosyal medya platformlarında harcıyor.  Türkiye ise günlük 2 saat 51 dakika sosyal medya kullanımı ve 7 saat 29 dakika  internet kullanım ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.
 
Sosyal medya siteleri aynı zamandan dünyanın en çok ziyaret edilen  siteleri arasında yer alıyor. Google ve Youtube ilk iki sırada yer alırken  Facebook, Wikipedia, Netflix, Amazon gibi Türkiye'de de popüler olan siteler ilk  20 içerisinde yer alıyor.
 
Rapor, Türkçe'nin internet ortamındaki yaygınlığını da gözler önüne  seriyor. İngilizce, internette kullanılan en yaygın dil olurken, Türkçe,  Çince'nin iki basamak önünde 9. sırada yer alıyor. Türkiye 13 yaş ve üzeri sosyal  medya kullanıcı oranı yüzde 81'le dünyada 21. sırada bulunuyor.
 
Türkiye, işini geliştirmek için sosyal medya araçlarını kullananlar  sıralamasında ise yüzde 44'le dünyada 17. sırada bulunuyor.
 
Türkiye Twitter'da da dünya ortalamasının üzerinde
"Digital 2020" raporuna göre Facebook'un Türkiye'de 37 milyon  kullanıcısı bulunuyor. Bu haliyle Türkiye dünyada 10. sırada yer alıyor.  Facebook'un dünyada potansiyel olarak reklam gönderebilir halde olan yaklaşık 1  milyar 949 milyon kullanıcısı bulunuyor.
 
Türkçe ise Facebook'ta 57 milyon Türkçe konuşan kullanıcı ile 12.  sırada yer alıyor. Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden Instagram'ın  ise Türkiye'de 38 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu haliyle Türkiye dünyada  Instagram'ı en çok kullanılan 6. ülke konumunda bulunurken, zirvede 120 milyonluk  kullanıcı ile ABD bulunuyor.  Buna göre 13 yaş üzeri nüfusa oranlandığında  Türkiye nüfusunun yüzde 57'sine potansiyel reklam gönderilebilir kullanıcı oranı  ile dünyada 5. sırada yer alıyor.
 
Türkiye'de Twitter'da da dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.  Dünyada Twitter kullanımında 59 milyon ile ABD zirvede yer alırken, Türkiye 11  milyon 800 bin ile 6. sırada bulunuyor.
 
Sosyal medya reklamları hızla artıyor
Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla büyümesi ve ve mobil cihaz  kullanımının artması, ticaretin ve reklamlar mecralarının da değişimini  beraberinde getirdi.
 
Yapılan araştırmaya göre geçen yıl mobil cihazlarla bir ürün alanların  sayısı dünya nüfusunun yüzde 52'si oldu. Dünyanda şirketten tüketiciye (B2C)  alanında e-ticaretin toplam değeri 3,4 trilyon dolara ulaştı.
 
Dünyada yeni bir ürünü arama motorlarıyla tanıdığını söyleyenler yüzde  35'le ilk sırada yer aldı. Televizyon reklamlarıyla tanıdığını söyleyenler yüzde  34 ile 2. sırada, tavsiye ile tanıdığını belirtenler 3. sırada ve sosyal medya  reklamları ile tanıdığını söyleyenler 4. sırada yer aldı.
 
Rapora göre dünyada 2019 yılında dijital reklamcılığı toplamda 334  milyar dolar harcanırken, bunun yaklaşık 90 milyar doları sosyal medya  platformları aracılığıyla yapıldı. 2018 ve 2019 yılları karşılaştırıldığında  sosyal medya yüzde 18 artışla reklam artışlarında en çok artış kaydeden mecra  haline geldi. Özel platform bazında bakıldığında Google 103,7 milyar dolar,  Facebook 67,4 milyar dolar  Alibaba 29,2 milyar dolar ve Amazon 14 milyar dolar  reklam payları ile sıralanıyor.
 
"Sosyal medya siteleri, reklam verenlerden yüksek gelir elde ediyor"
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, sosyal medya sitelerinin özellikle son yıllarda insanların  hayatlarının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.
 
İnsanların önemli bir kısmının vakitlerinin ciddi bir bölümünü bu  sitelerde geçirdiğini ifade eden Yüksel, bazı insanların sadece eğlence amaçlı bu  siteleri kullanırken, bazılarının ise güncel haber almak ve şirketler/ürünler  hakkında bilgi edinebilmek amacıyla tercih ettiğini belirtti.
 
Yüksel, bazı ülkelerde bankacılık işlemleri gibi önemli hususların da  sosyal medya siteleri üzerinden yapılabildiği, belirtilen bu durumun da bahsi  geçen sosyal medya sitelerinin popülerliğini daha da arttırdığını kaydetti.
 
Bu sosyal medya sitelerinin kullanıcılardan hiçbir ücret talep  etmediğine işaret eden Yüksel, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede akla gelen sorulardan biri de sosyal medya sitelerinin  gelir kaynaklarının neler olduğudur. Sosyal medya sitelerinin en önemli gelir  kaynağının reklam gelirleridir. Bu sitelerde birçok farklı firmanın logolarını ve  kampanyalarını görebilmek mümkündür. Sosyal medya siteleri, reklamlarını  yayımladıkları bu şirketlerden ücret tahsil etmektedirler.
 
Kullanıcılardan ücret talep edilmemesi ve birçok önemli bilgiye hızlı  bir şekilde ulaşılabilmesinin sağlanabilmesi gibi birçok avantajlarından dolayı  sosyal medya siteleri çok sayıda insana hitap etmektedir. Belirtilen bu durum da  müşterilerin tüketicilerine ulaşabilmesi için çok önemli bir yoldur. Sosyal medya  siteleri sayesinde, şirketlerin isimlerini ve kampanyalarını çok yüksek sayıda  insana ulaştırabilmeleri söz konusudur. Bu husus da sosyal medya sitelerinin  ilgili şirketlerden çok yüksek miktarlarda reklam ücreti talep etmesine yol  açmaktadır."
 
Yüksel, aslında ücretsiz gibi görünen sosyal medya sitelerinin, reklam  veren şirketlerden çok yüksek gelir elde edebildiğini söyledi.
 
Şirketlerin de reklam konusunda özellikle son dönemlerde bu siteleri  tercih etmesi sonucunda, sosyal medya sitelerinin yüksek cirolara ulaştığını ve  ülke ekonomileri için oldukça önemli hale geldiklerini belirten Yüksel,  "Belirtilen bu hususlardan dolayı, sosyal medya şirketlerinin yakın gelecekte  ülke ekonomilerinin istikrarı için daha güçlü bir role sahip olacağı tahmin  edilmektedir." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Dijital platform Sosyal medya dünya sorunu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.