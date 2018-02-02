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Son dakika... Türkiye'nin talebini reddetti

02 Şubat 2018 Cuma - 14:40 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 15:44

Atina İstinaf Hakimleri Konseyi, terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ın iadesine ilişkin Türkiye'nin talebini reddetti.


Yunanistan'da mahkeme, geçen yıl kasım ayında yakalanan  ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkında Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.
 
Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin  Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi.
 
Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa tarafından daha önce sanığa iltica  hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti.
 
Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin  tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar  vererek, iade talebini kabul etmedi.
 
Öte yandan diğer örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın  duruşması 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal  Seçer'in de iadesini talep ediyor.
 
Geçen yıl kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen  operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak",  "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla  tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.
 
Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan  malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.
 
Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel  Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü  bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da  yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.
 
Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına  yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.
 

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