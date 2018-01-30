Son dakika... Suudi Arabistan'ın başkentine füzeli saldırı

Suudi Arabistan 'ın başkenti Riyad'ta bulunan bir havalimanı Husiler'in füzeli saldırısına uğradı.

Yemen kaynaklı Saba haber ajansına göre, Husiler Kral Halid Havalimanı'na Burkan H-2 tipi bir balistik füze attıklarını duyurdu. İddiaya göre füze hedefine ulaştı.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.