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Son dakika: Suriye'de hastaneye hava saldırısı! Onlarca ölü var

29 Ocak 2018 Pazartesi - 14:11 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 15:37

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde bir hastanenin giriş bölümüne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30'dan fazla can kaybı var.


Serakib ilçesindeki İhsan Hastanesi'nin giriş bölümüne düzenlenen  hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında hastanede tedavi gören siviller de bulunuyor.
 
Aynı bölgede bu sabah saatlerinde pazar yerine de bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda yaralananlar bu hastaneye getirilmişti. Hastane saldırısında yaralıların durumunu takip eden basın mensuplarının da yaralandığı belirtiliyor.
 
Söz konusu sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda ise 11 sivil yaşamını yitirmişti.  
 
Bölge son 1,5 aydan bu yana yoğun hava  saldırılarına maruz kalıyor. 
 
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib  4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. 
 
Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esad  rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.
 
  
 

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İdlib saldırı Serakib
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