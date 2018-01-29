Son dakika: Suriye'de hastaneye hava saldırısı! Onlarca ölü var

Serakib ilçesindeki İhsan Hastanesi'nin giriş bölümüne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında hastanede tedavi gören siviller de bulunuyor.
Aynı bölgede bu sabah saatlerinde pazar yerine de bir saldırı düzenlenmiş, saldırıda yaralananlar bu hastaneye getirilmişti. Hastane saldırısında yaralıların durumunu takip eden basın mensuplarının da yaralandığı belirtiliyor.
Söz konusu sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda ise 11 sivil yaşamını yitirmişti.
Bölge son 1,5 aydan bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.
Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esad rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.