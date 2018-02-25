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Son dakika... Adalet Bakanlığı iade için çalışma başlattı

25 Şubat 2018 Pazar - 11:19 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 16:12

Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Diplomatik kaynaklar Adalet Bakanlığı'nın Müslüm'in iadesine ilişkin çalışma başlattığını bildirdi.


Türkiye  tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş  başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.
 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı Müslim'in Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep etti. 


Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin  talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk  makamlarına bildirdi.

 

Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri  Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı  kategoride yer alıyor.

 
  

 

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