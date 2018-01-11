Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama!

Rus Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre, ülkenin Suriye'deki askeri üslerine saldıran İHA'ların bir noktadan gönderildiğini ve saldırganların yurt dışında eğitim almış olabilecekleri bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askeri üslerine yapılan saldırılar sonrasında yakaladığı uçakları analiz ettikten sonra, onları meydana getiren uzmanların, yurt dışında, İHA (insansız hava aracı) üreten ülkelerde eğitim aldığını belirtti.

Bakanlığın belirttiğine göre militanların, Ukrayna da dahil olmak üzere birçok ülkede üretilebileceğini iddia ederek yeni bir İHA türünü kullanmış olabileceği söylendi...

Rusya Genelkurmay Başkanlığı İHA İdare, İmalat ve Geliştirme Departmanı Başkanı Tümgeneral Aleksandr Novikov, "Saldırı girişimleri sırasında ele geçirilen İHA'lar üzerinde yapılan analiz, İHA'ları geliştiren uzmanların yurtdışında, İHA üreten ülkelerde eğitim aldığını gösteriyor" dedi.

Novikov, "İHA'lar üzerindeki patlayıcılar Ukrayna da dahil bir dizi ülkede üretilmiş olabilir. Analiz, bu tür İHA'ları geliştirmenin ancak kılavuz yardımıyla ve daha önce test edilmiş aksamlarla mümkün olduğunu ortaya koydu" diye konuştu.

'KOORDİNATLAR İNTERNETTEN ALINMIŞ OLAMAZ'

İHA'lara girilen koordinatların doğruluğuna da dikkat çeken Novikov, bunların internet ve başkaca açık kaynaklardakilerden çok daha hassas olduğunu ve dolayısıyla internetten alınmış olamayacağını kaydetti.