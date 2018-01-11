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Son dakika... İtiraf! Ordu kuruyorlar! ABD ile...

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 12:18

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşları, Suriye'de kendi ordularını kurmayı amaçladıklarını itiraf etti.


İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir  Effedili, ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." dedi.
 
Türkiye, İran ve Beşşar Esed rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki  tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları  güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle ifade etti.
 
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22  Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de  sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.
 
AA önceki gün, güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde,  ABD'nin PYD/PKK'nın Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör  örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. Haberde, ABD'nin sınır muhafız  birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu"  adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.
 
Dışişleri Bakanlığı da dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı  Philip Kosnett'i çağırarak, örgüt mensuplarına verilen silahlı eğitime ilişkin  rahatsızlığı iletmişti.
 

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