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Son dakika... Ege Denizi'nde bir deprem daha!

27 Eylül 2020 Pazar - 15:46 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 15:56

AFAD tarafından verilen bilgiye göre Ege Denizi açıklarında saat 5.22'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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