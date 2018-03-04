Son dakika... Afrin Harekatı'nda 44. gün! Raco'dan son görüntüler geldi

Afrin Harekatı'nda 44. güne girildi. Kontrolün sağlandığı Raco'dan son görüntüler geldi. TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612. TSK ve ÖSO, bugün Şeyh Hadid belde merkezi ve Hacı Halil köyünden sonra Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 44. güne girildi. TSK ve ÖSO, Raco'da kontrolü sağladı.

TSK'dan yapılan son açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nda Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612 olduğu belirtildi.

Şeyh Hadid belde merkezi ve Hacı Halil köyü ele geçirildi

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Hadid belde merkezi ve Hacı Halil köyünü terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece teröristlerden kurtarılan belde merkezi sayısı 3'e ulaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO birlikleri, dün Racu belde merkezini teröristlerden temizlemişti.



Raco'dan son görüntüler

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde kontrol sağlandı.

TSK ve ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ile mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.

Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler de geldi.