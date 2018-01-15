Son dakika haberi: 'Küstahça saldırı!'

Amerika liderliğindeki koalisyon'un YPG ile çalışarak 30 bin kişilik sınır gücü oluşturduğu haberi bomba gibi düştü. Son dakika haberlerine göre, Suriye'den de sert tepki geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna 30 bin kişilik sınır gücü oluşturmasını Suriye'nin egemenliğinne 'küstahça bir saldırı' olarak nitelendirdi.
Açıklamada, “Amerikan yönetiminin bölgede parçalamayı amaçlayan ve krizlere çözüm bulunmasını engelleyen bir politika güttüğü” ifade edildi.
Suriye devlet televizyonuna konuşan bir yetkili ise “Suriye ordusu ülkedeki her tür Amerikan varlığına ve onun her tür maşasına son vermeye kararlıdır” dedi.
'VATAN HAİNİ OLARAK GÖRÜLECEK'
Suriye Dışişleri'nden bir resmi kaynak, Suriye yönetiminin, bu adımın uluslararası barış ve güvenlik üzerinde negatif sonuçları olduğu konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası toplumu ABD'nin bu adımına karşı çıkmaya ve Washington yönetiminin politikalarında hakim olan tahakküm zihniyetine ve kibre son vermek için harekete geçmeye davet ettiğini vurguladı.
Bakanlık, ABD destekli milis grubunda yer alacak Suriye vatandaşlarının vatan haini olarak görüleceğini ve bu kişilere yönelik muamelenin de buna göre olacağını belirtti.
TÜRKİYE DE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.