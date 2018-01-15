Son dakika haberi: 'Küstahça saldırı!'

Açıklamada, “Amerikan yönetiminin bölgede parçalamayı amaçlayan ve krizlere çözüm bulunmasını engelleyen bir politika güttüğü” ifade edildi.

TÜRKİYE DE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.