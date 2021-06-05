Adapazarı Maltepe Mahallesinde kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Akşamları güvenlik kamerasının olmadığı yerlerde kadınları taciz eden kişi, son olarak öğle vakti bir kadına tacizde bulundu. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda arama yapan polis, H.Ç.yi yakaladı. Kadınları taciz ettiğini kabul eden ve psikolojik sorunlarının olduğunu ileri süren H.Ç. adliyeye sevk edildi. H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sokak ortasında rezalet! Kadınlara arkadan sarılıp...
ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) | 05 Haziran 2021 Cumartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 18:20