Sokağa çıkma yasağı bugün var mı 22 Haziran? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, yasaklar ne zaman 1 Temmuz’da bitecek mi?

Yasaklar ve kısıtlamalar koronavirüs ile hayatımıza girdi. Aşılama hızı devam ederken alınan kısıtlama kararları da gevşetilmeye başladı. 1 Haziran ile başlayan normalleşme süreci 21 Haziran’da yapılan kabine toplantısından sonra biraz daha gevşetildi. 1 Temmuz’dan itibaren hangi yasakların kalkacağı merak ediliyor. 21 Haziran kararları sonrası hafta içi sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz’da bitecek mi? 1 Temmuz’da hangi yasaklar kalkacak?

Yasaklar kalktı mı, dün yapılan kabine toplantısı sonrası en çok yanıt aranan soru oldu. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatle tutulan sokağa çıkma yasağının kalkacağı gün sabırsızlıkla bekleniyordu. 21 Haziran kararları sonrası hafta içi sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz’da bitecek mi? 1 Temmuz’da hangi yasaklar kalkacak?

YASAKLAR KALKTI MI, HANGİ YASAKLAR KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan '1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz.' açıklamasında bulundu. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.’ dedi.