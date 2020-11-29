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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

AA |  29 Kasım 2020 Pazar - 10:05 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 10:05

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.


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Sokağa çıkma yasak kısıtlama
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