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Sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde başladı! Saat 18:30'a kadar...

AA |  28 Haziran 2020 Pazar - 9:34 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 10:14

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.


İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği  genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi  sınav ile dün yapılan ve bugün yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun  koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın  kısıtlanacağını bildirmişti.
 
YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini  azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde  uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.
 
  
 

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YKS sokak yasak
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