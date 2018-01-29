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ŞOK! Hasta ziyaretine giden adamı MR cihazı yuttu!

29 Ocak 2018 Pazartesi - 15:47 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 15:47

Hindistan'da bir akrabasını hastanede ziyaret eden 32 yaşındaki adam, MR (Manyetik Rezonans) makinesi tarafından aletin içine doğru çekilmesi üzerine hayatını kaybetti.


Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan Rajesh Maru, hastanede MR'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, "Sorun yok, her gün yapıyoruz" cevabını verdi.
 
CİHAZ AÇIK KALMIŞ
 
Personel ayrıca, MRI cihazının kapalı olduğunu da söyledi. Ancak Maru odaya girdiğinde cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.
 
 
MAKİNE KENDİNE ÇEKTİ, İÇİNDE SIKIŞTI
 
Çok güçlü bir şekilde MR makinesine çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpü de sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maru'yu yanlış yönlendiren hastane personeli ve bir doktor ihmalkarlıktan gözaltına alındı.
 
ÇOK GÜÇLÜ MIKNATISLARI VAR
 
MRI cihazlarının içlerinde çok güçlü bir mıknatıs olduğundan bütün metalleri kendisine çeker. Bu nedenle MRI odasına metal eşyalarla girilmez. Ayrıca, kalp pili olan kalp hastaları, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp kapakçıkları olanlar, içkulak protezi gibi hastalar kesinlikle MR'a alınmaz.
 

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