Skoda’ya “Kamiq” geldi

Türkiye lansmanı online olarak gerçekleştirilen Kamiq yüksek oturma pozisyonuna sahip.İsmini Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Eskimo’ların, “ikinci bir deri gibi” her duruma kusursuz uyum sağlayan bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, K harfi ile başlayarak Q harfi ile bitiyor.Kamiq, yerden yüksek tarzını 16-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor.

Yni kabin konsepti

Kamiq , markanın yeni kabin konseptini temsil eden ikinci Skoda modeli olarak öne çıkıyor. 1,003 mm baş mesafesi, 1,425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesine sahip aracın 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1,395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik olarak sunulan katlanan ön koltuk ise, 2,447 mm uzunluktaki hacimli eşyaların taşınmasına imkan tanıyarak pratikliği artırıyor. Akıllı saklama gözleri ise, eşyaların konulması adına 26 litre kadar ekstra alan sağlıyor.

Motor seçenekleri

Araç lansmandan itibaren 90-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere üç farklı TSI benzinli motor seçenekleri ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu motor seçenekleri, 5 veya 6 ileri manuel şanzıman ya da 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor.Yeni geliştirilen şasiye sahip olan Kamiq, Scala modeline göre yerden 39 mm daha yüksek.

“Simply Clever” özellik

Araç “Simply Clever”, yani Akılcı Çözümler sunuyor. Otomatik kapı kenarı koruma özelliği SUV aracın şehir içerisinde dar alanlarda dahi kapılarının zarar görmesini engelliyor. Araçta elektrikli bagaj kapağı, elektrikli çeki demiri, bagajda yer alan LED el feneri, cam yıkama haznesindeki entegre huni, yakıt depo kapağının içerisindeki lastik derinlik ölçme özellikli buz kazıyıcı, sürücü kapısı içerisindeki şemsiye gibi akılcı çözümler mevcut.