Siyah Beyaz Aşk 14. bölümde neler yaşandı? Yeni fragman...

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk, yine izleyicileri ekrana kilitledi. Peki merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümde Aslı ile Ferhat arasında romantik anlar yaşandı. Siyah Beyaz Aşk'ta merakla ve heyecanla beklenen aşk itirafı geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

SİYAH BEYAZ AŞK 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?

Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?