Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm bu akşam neden yayınlanmıyor?

Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Siyah Beyaz Aşk dizisi yılbaşı tatili nedeniyle bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacak. İşte 8 Ocak Pazartesi yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk dizisinde yaşanacaklar...

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?

Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?