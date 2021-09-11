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Sitare Akbaş, sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilgili soruya böyle cevap verdi!
Popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz sezon eski sevgilisi Hande Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi.
Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Valikonağı caddesinde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi.