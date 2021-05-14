Şişli'de 5 katlı bina boşaltıldı! Üç bina da mühürlendi

Şişli Esentepe'de kolanlarında çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle beş katlı bina ile bitişiğindeki iki bina boşaltıldı. Binaların olduğu sokak araç trafiğine kapatılırken, üç bina mühürlendi.

Şişli Esentepe Kardeşler Caddesi üzerindeki bir binanın kolanlarında saat 18.30 sıralarında çatlama meydana geldi. Binanın kolanlarının çatladığını gören bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kolanlarında çatlama ve eğilme meydana gelen bina ile yanındaki iki binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Binaların sakinleri önemli eşyalarını alarak üç binayı boşaltı. Binaların olduğu sokak araç trafiğine kapatılırken, üç bina da mühürlendi. Polis, binalara kimseyi yaklaştırmıyor. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve berberindeki yetkililer binalarda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çatlakların olduğu yerlerden numuneler alındı. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine yerleşti.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından binaların akıbetine ilişkin karar verileceğini açıklayan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Burada bulunan dokuz binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Tedbir amaçlı çatlakların olduğu bina ve sağında ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Hayati tehlike arz eden bir durum yok. Dokuz binada gerekli gözlemsel deneylere baktılar. Kanıtsal numuneler de alındı. Birkaç gün sonra bunların sonucu çıkar. Şu anda muhtemelen arkada olan bir inşaat dolayısıyla temellerde bir kayma olduğu tahmin ediliyor. Birkaç gün sonra kesin sonuçlar çıkacak. Şu anda kat maliklerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı. Bu raporlar kesinleştikten sonra kesin karar verilecek. Burada oturulup oturulmayacağına karar vereceğiz. Biz burayı güvenlik altına aldık, emniyetimiz giriş çıkışlara izin vermeyecek. Araç trafiğine kapalı. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan bunu atlatmış olacağız. Yandaki binalarda bir sorun görünmüyor. Arkada 5-6 yıldır devam eden bir inşaat var, temelden yükselmiş vaziyette ama herhâlde ihtilaf konusu var. Orada ihmal var mı, yok mu araştırılır. Açıkta kimse yok, birkaç gün sonra bina hakkında karar verilecek" dedi.

"DEMİRLER YAMULDU, SES DE GELİYOR"

Bina sakinlerinden Hüseyin Arslan, "Üç gün önce kolonları test etmeye geldiler. Ayakkabı dükkanının kolonlarını açtılar. Maksimum 50 senelik bina. Şu anda demirler yamuldu. Bir saat sonra da çökebilir, 5 dakika sonra da çökebilir. Sadece bu bina değil 5 bina da çok riskli. Arkadaki şantiyeden dolayı. Bu şantiye 5 senedir duruyor, hala inşaatı sürüyor. Şu anda 5 riskli bina var, bu bina yıkılırsa bunlar da gelir hepsi gelir. Ablamın oturduğu binada 4-5 santim açıklık var. Ben içeride çalışıyorum, demirler yamuldu, ses de geliyor" diye konuştu.