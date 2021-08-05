Şirin Dilan Erdoğdu bulundu mu? Kayıp Şirin Dilan’ı kaçıran merak ediliyor!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktı. Annesi ise o sırada mutfaktan çöp poşeti almak için eve girdi. Ancak döndüğünde kızını bulamadı. Sokakta ve evin yakınındaki parkta kızını arayan anne Türkan Erbil yine bulamayınca babasına haber vererek polise kayıp müracaatında bulundu. Peki, kayıp Şirin Dilan Erdoğdu bulundu mu? Kayıp Şirin Dilan’ı kim kaçırdı, belli mi?

Şirin Dilan Erdoğdu isimli zihinsel engelli 26 yaşındaki genç kız, evlerinin önünden kayboldu. Ankara'da, kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıkan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu’dan (26) bir daha haber alınamadı. Telefonla aramasına rağmen cevap alamayan anne Türkan Erbil, arkadaşına gönderilen mesajda zorla tutulduğunu söylediğini öğrenince polise başvurdu. Peki, Şirin Dian Erdoğdu bulundu mu?

Şirin Dilan Erdoğdu bulundu mu?

Zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu bugün bulundu. İlk bilgilere göre Dilan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşlemlerin yapılması için Dilan, Eryaman polis karakoluna götürüldü.

Şilan Dilan’ı kimin kaçırdığı ise henüz netleşmedi.